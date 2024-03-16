Стихотворение Корнея Чуковского о Мойдодыре все мы помним с детства, оно заканчивается жизнеутверждающими стихами: «И в ванне, и в бане, всегда и везде — вечная слава воде!» А вот бергдамы — жители далекого африканского племени — явно не оценили бы мастерство поэта.