Вести Кузбасс

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Природоохранная прокуратура начала проверку в поселке Ягуновский после выхода материала в “Вестях”

Природоохранная прокуратура начала проверку в поселке Ягуновский после выхода материала в “Вестях”

Природоохранная прокуратура начала проверку в поселке Ягуновский после выхода материала в Вестях. Мы рассказывали, люди живут практически на свалке.

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