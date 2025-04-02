«Долгая прогулка» от режиссера «Голодных игр» начнется 12 сентября Трейлер «...

«Долгая прогулка» от режиссера «Голодных игр» начнется 12 сентябряТрейлер «Долгой прогулки» Lionsgate показала лишь за закрытыми дверями, зато у фильма по антиутопии с альтернативной историей Стивена Кинга из 1979 года теперь есть дата премьеры.