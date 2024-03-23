❗️ Неравнодушные крымчане продолжают идти к стихийному мемориалу в Симферополе На площади Ленина приспустили флаги.
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❗️ Неравнодушные крымчане продолжают идти к стихийному мемориалу в Симферополе На площади Ленина приспустили флаги.