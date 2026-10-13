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Регионы России

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Игнашевич сомневается в выходе России на Евро-2028

Игнашевич сомневается в выходе России на Евро-2028

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич высказал мнение, что национальная команда вряд ли сможет пробиться на чемпионат Европы 2028 года, даже если будет допущена к международным соревнованиям.

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