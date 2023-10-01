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Военное обозрение

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Киевский режим обеспокоен подписанием Байденом закона о финансировании правительства без выделения средств Украине

Киевский режим обеспокоен подписанием Байденом закона о финансировании правительства без выделения средств Украине

В Киеве, мягко говоря, с настроженностью приняли известие о том, что президент США подписал закон о краткосрочном финансировании правительства.

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