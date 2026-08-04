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Почему редкое фото Дени Байсарова с матерью вновь привлекло внимание к его судьбе

Почему редкое фото Дени Байсарова с матерью вновь привлекло внимание к его судьбе

В августе 2026 года Кристина Орбакайте поделилась семейными фотографиями из Монако и сопроводила их короткой подписью: «Наше лазурное лето».

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