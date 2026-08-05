Стало известно страшное для Украины решение Трампа

Дональд ТрампФото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Financial Times: Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет к ЗРК Patriot Американский лидер Дональд Трамп отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в передаче сотни ракет-перехватчиков к зенитным ракетным комплексам Patriot, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
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