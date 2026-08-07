Светлана Быстрова

Igor Shumarin

Чем всё это закончится... Запад вооружит Южную Корею и в нужный момент натравит её на Северную. Киму придётся отзывать свои войска из России и бросать их на защиту своей страны. Это резко истончит фронт России на Украине и тогда украинские войска (вместе с НАТО) смогут его пробить.