Зачем Ким на самом деле помогает России в СВО: Военкор Стешин - об истинной цели КНДР До конфликта на Украине многие страны считались надёжными "партнёрами" Москвы.
Зачем Ким на самом деле помогает России в СВО:
Комментарии
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Сергей Никитин
Надежда
Я помню эту озабоченную кастрюлю &quot;раю из сарая&quot;, неадекватка полная! Она столько странных фото выкладывала, было понятно, что у чела с головой большие проблемы!🤕
У неё есть несколько действующих старых аккаунтов и сейчас на МТ... Могла создать и новые
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1 м.
Надежда
Сергей Никитин
У неё есть несколько действующих старых аккаунтов и сейчас на МТ... Могла создать и новые
Я надеялась, что она все таки покинула МТ, но, видимо, от психически больных сложно избавиться!(😱
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1 м.
Светлана Быстрова
Igor Shumarin
Чем всё это закончится... Запад вооружит Южную Корею и в нужный момент натравит её на Северную. Киму придётся отзывать свои войска из России и бросать их на защиту своей страны. Это резко истончит фронт России на Украине и тогда украинские войска (вместе с НАТО) смогут его пробить.
Засунь свои влажные мечты знаешь куда?
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1 м.
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