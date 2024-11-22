Льюис Хэмилтон – быстрейший во второй тренировке Ф1 в Лас-Вегасе

Льюис Хэмилтон – быстрейший во второй тренировке Ф1 в Лас-ВегасеLAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон завершил первый день гоночного уик-энда со 100-процентным результатом.
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