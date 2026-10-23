Телеканал "78" Политолог Евгений Сатановский задался вопросом, почему Россия не ставит на место пособников Украины ответными ударами.
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Да нету наверху ни одного патриота! Все предатели, все изменили своей Родине, СССР и ограбили большинство народа! Другое дело, что часть этой сволочи прекрасно понимает, что была нужна Западу только для развала нашей страны и уничтожения ее обороноспособности. И теперь - "кузнец не нужен". Развалив с помощью отечественных Плохишей СССР, дав этим Плохишам поиграть в буржуинов, западные хозяева занялись тем, ради чего всю эту кашу заварили. Они пытаются отжать вообще все богатства страны, включая то, что нахапали себе Чубайсы, Абрамовичи, Дерипаски и прочие Алекперовы. Вот кто-то из отечественных крыс это понял, и пытается защитить наворованное, а полные дебилы все еще надеются на то, что бочку варенья и ящик печенья им отдали насовсем.