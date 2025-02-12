Задержана глава Мытищ Купецкая, одарившая мигрантку 24 млн из бюджета: правда или нет?

Русский компас Фото: из открытых источников. Вслед за новостью о задержании замглавы администрации Мытищ по этому резонансному делу паблики сообщили о том, что силовики надели наручники и на саму Юлию Купецкую.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии