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Задержана глава Мытищ Купецкая, одарившая мигрантку 24 млн из бюджета: правда или нет?

Задержана глава Мытищ Купецкая, одарившая мигрантку 24 млн из бюджета: правда или нет?

Русский компас Фото: из открытых источников. Вслед за новостью о задержании замглавы администрации Мытищ по этому резонансному делу паблики сообщили о том, что силовики надели наручники и на саму Юлию Купецкую.

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Комментарии
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АндрейБорков
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3 час.
Игорь Васиков
А где подтверждение, что её задержали?
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2 час.
Любовь
Диаспоры под расстрел. Всем входящим в диаспоры смертная казнь. Всех помогающих диаспорам чиновников на плаху.
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1 час.
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