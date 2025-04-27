Ким Чен Ын отправил "тёплый боевой привет" русской армии за победу

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил поздравления русским войскам с победой в Курской области. Договор о сотрудничестве между Россией и КНДР, подписанный в 2024 году, предусматривает взаимопомощь в случае вооруженного нападения.
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