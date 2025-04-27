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Ким Чен Ын отправил "тёплый боевой привет" русской армии за победу

Ким Чен Ын отправил "тёплый боевой привет" русской армии за победу

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил поздравления русским войскам с победой в Курской области. Договор о сотрудничестве между Россией и КНДР, подписанный в 2024 году, предусматривает взаимопомощь в случае вооруженного нападения.

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