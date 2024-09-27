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В сентябре через Aave прошло максимальное количество WBTC за всю историю работы кредитного протокола

Несмотря на то, что Wrapped Bitcoin стал самым популярным активом для кредитования на децентрализованной платформе Aave, превысив отметку в $2 млрд, инвесторы все еще обеспокоены надежностью обеспечения токена.

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