Наркодилер стал первым работодателем подростка из Архангельска

В Архангельске подростка вовлекли в торговлю наркотикамиВ Архангельске следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, который решил заработать на торговле наркотиками.
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