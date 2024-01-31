Барнаульцы смогут прокатиться на белорусских трамваях с 1 февраля

На линию выйдут первые три трамвая, а к середине февраля все 10 новых вагонов приступят к перевозке пассажиров В Барнауле первые белорусские трамваи выйдут на линию для перевозки пассажиров 1 февраля, сообщает мэрия.
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