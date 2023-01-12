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Знак зодиака 13 января: знаменитые Козероги

Знак зодиака 13 января: знаменитые Козероги

О решительности, беспредельном стремлении к совершенству, оптимизме и блестящей памяти рожденных 13 января под знаком зодиака Козерог рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

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