Андрей Школьников: Задачи человечества и проблемы молодежи. Андрей Безруков формирует будущее

Как меняются со временем цели и задачи человечества? По каким критериям можно определить классическую литературу? Чем опасны "картонные герои"? Для чего нужно читать классиков? Кого ищет современный человек и что он может предложить будущему партнеру? Почему вредны современные психологи?Какие качества мешают молодым людям найти вторую половину и строить отношения? Существует ли любовь с первого взгляда? Как научить ребенка выстраивать совместную коммуникацию и не игнорировать интересы других? В чем польза дисциплины? На кого сегодня ориентируется молодежь? Почему не надо изолировать детей от проблем?Об этом и не только говорим в программе политолога, экономиста, геостратега Андрея Школьникова «Стратегия и власть» в эфире радио Sputnik.