«Спартак» продолжает быть посмешищем для всей футбольной России». Губерниев — об отстранении Соболева

Дмитрий Губерниев прокомментировал отстранение Александра Соболева от тренировок со «Спартаком». Известный комментатор и обозреватель Дмитрий Губерниев поделился мыслями о решении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича отстранить от тренировок с основной командой Александра Соболева.