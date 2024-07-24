«Спартак» продолжает быть посмешищем для всей футбольной России». Губерниев — об отстранении Соболева

Дмитрий Губерниев прокомментировал отстранение Александра Соболева от тренировок со «Спартаком». Известный комментатор и обозреватель Дмитрий Губерниев поделился мыслями о решении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича отстранить от тренировок с основной командой Александра Соболева.
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