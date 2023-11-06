Боярский снял легендарную шляпу на прощании с Темиркановым

После траурной церемонии он признался, что болезнь не прошла бесследно. Народный артист РСФСР, певец и музыкант Михаил Боярский пришёл попрощаться с известным дирижёром Юрием Темиркановым, который скончался 2 ноября.
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