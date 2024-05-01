На Южном Урале выпадет снег

В конце недели в Челябинской области пойдет мокрый снег. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ночные температуры на Южном Урале снова могут опуститься ниже нуля, а к концу короткой рабочей недели в ряде муниципалитетов возможны осадки в виде мокрого снега.