Боец «Фауст»: ВС РФ уничтожили подразделение ВСУ, когда они перепутали позиции

Военнослужащий Южной группировки российских войск с позывным «Фауст» рассказал, что при освобождении населенного пункта Желанное боевики ВСУ перепутали своих с ВС РФ и были уничтожены, передает Минобороны.
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