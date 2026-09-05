Ушаков: представители США серьезно подготовились к поездке в Москву

Американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер тщательно подготовились к визиту в Москву и представили ряд предложений относительно возможных путей урегулирования конфликта на Украине.
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