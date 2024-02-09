Россия «приземлила» два секретных военных спутника США. Пентагон заявляет протест. Причем тут интервью Такера Карлсона

Пентагон США выдвинул очередной протест к России. По заявлению Вашингтона, «весь мир был отвлечен» нашумевшим интервью Такера Карлсона — в это время РФ опустила на землю два американских военных спутника.
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