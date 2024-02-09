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На пульсе времени

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Россия «приземлила» два секретных военных спутника США. Пентагон заявляет протест. Причем тут интервью Такера Карлсона

Россия «приземлила» два секретных военных спутника США. Пентагон заявляет протест. Причем тут интервью Такера Карлсона

Пентагон США выдвинул очередной протест к России. По заявлению Вашингтона, «весь мир был отвлечен» нашумевшим интервью Такера Карлсона — в это время РФ опустила на землю два американских военных спутника.

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Комментарии
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Mихаил Р
Жаль только что Ванхерк про это ничего не знает.
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6 час.
Н
Николай
&quot;...этими действиями Россия показывает, что уже сейчас готова утилизировать всю Америку.&quot; А НАДО БЫ!!!
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5 час.
Олег Самойлов
Во как! &quot;...Россия «приземлила» два секретных военных спутника США. Пентагон заявляет протест...&quot;! И чО? Пусть заявляют! Им что, кто-то запрещает протестовать?
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3 час.

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