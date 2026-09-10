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Кадыров призвал мужчин в Чечне не превращать длинные бороды и укороченные брюки в модную тенденцию

Кадыров призвал мужчин в Чечне не превращать длинные бороды и укороченные брюки в модную тенденцию

Кадыров также отметил, что некоторые женщины «стали полностью закрываться покрывалами», перенимая нехарактерный для республики стиль одежды.

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