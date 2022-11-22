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Азмун выразил надежду, что в следующем матче ЧМ-2022 сыграет все 90 минут

Азмун выразил надежду, что в следующем матче ЧМ-2022 сыграет все 90 минут

Форвард леверкузенского «Байера» и национальной сборной Ирана Сердар Азмун после матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 со сборной Англии (2:6) рассказал о текущей физической готовности «Уже нормально себя чувствую после травмы.

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