Азмун выразил надежду, что в следующем матче ЧМ-2022 сыграет все 90 минут

Форвард леверкузенского «Байера» и национальной сборной Ирана Сердар Азмун после матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 со сборной Англии (2:6) рассказал о текущей физической готовности «Уже нормально себя чувствую после травмы.