Читинский бизнесмен похитил более 22 миллионов рублей на гособоронзаказе

Военные следственные органы возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ООО «ЗабайкалАЗСсервис» Евгения Валеева, подозреваемого в хищении более 22 миллионов рублей при исполнении государственного оборонного заказа.
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