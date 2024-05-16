Минобрнауки: упразднение бакалавриата не обесценит уже полученные дипломы

В новой системе высшего образования, запланированной к внедрению с 2025 года, исключение бакалавриата не повлечет никаких проблем ни для выпускников этой степени, ни для студентов, обучающихся по этим программам в настоящее время .
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