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Минимум 10 стран предложили площадки для переговоров по Украине

Минимум 10 стран предложили площадки для переговоров по Украине

Около 10 стран с разных континентов предложили предоставить площадки для переговоров по Украине. Об этом сообщил источник.

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