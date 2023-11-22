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У Месси 1 удар в матче с Бразилией – заблокированный. Лео заменили на 78-й минуте

У Месси 1 удар в матче с Бразилией – заблокированный. Лео заменили на 78-й минуте

На 62-й минуте игры капитан гостей попробовал пробить из-за пределов штрафной, получив мяч от нападающего Хулиана Альвареса.

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