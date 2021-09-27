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В Череповце два брата чуть не задохнулись в кессоне

В Череповце два брата чуть не задохнулись в кессоне

Трагедия произошла вчера, 26 сентября в гаражах на улице Олимпийской в Череповце.Как рассказал cherinfo начальник водно-спасательного отряда службы спасения Череповца Иван Крылов, 54-летний мужчина красил кессон, надышался парами и потерял сознание.

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