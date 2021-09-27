В Череповце два брата чуть не задохнулись в кессоне

Трагедия произошла вчера, 26 сентября в гаражах на улице Олимпийской в Череповце.Как рассказал cherinfo начальник водно-спасательного отряда службы спасения Череповца Иван Крылов, 54-летний мужчина красил кессон, надышался парами и потерял сознание.