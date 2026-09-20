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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Торопу совет – успокоиться и делать свое дело. Нужно несколько стабильный матчей. Назовите хоть одного идеального вратаря в мире». Тяпушкин об игроке ЦСКА

Дмитрий Тяпушкин дал совет Владиславу Торопу. В 9 матчах сезона РПЛ вратарь ЦСКА пропустил 9 голов, дважды сыграв на ноль.

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