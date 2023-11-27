Новым «заряженным» седанам Hyundai пообещали 2,5-литровый двигатель

Бывший руководитель подразделения Hyundai N, а ныне советник южнокорейской фирмы Альберт Бирманн заявил австралийским журналистам, что следующее поколение Elantra N и седана i30 N могут перевести на тяговитую «турбочетвёрку» от флагманской модели.
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