Новым «заряженным» седанам Hyundai пообещали 2,5-литровый двигатель

Бывший руководитель подразделения Hyundai N, а ныне советник южнокорейской фирмы Альберт Бирманн заявил австралийским журналистам, что следующее поколение Elantra N и седана i30 N могут перевести на тяговитую «турбочетвёрку» от флагманской модели.