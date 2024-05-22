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Закон, порядок, государство

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Самарскую спортивную роту ЦСКА пополнили 40 новобранцев

Самарскую спортивную роту ЦСКА пополнили 40 новобранцев

Новоиспеченных военнослужащих отправили со сборного пункта города Сызрань Самарской области. Они прошли медицинскую комиссию, профотбор, получили вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты.

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