Кабина будущего от LG будет понимать не только дорогу, но и эмоции водителя

LG Electronics в очередной раз подтвердила свой статус инноватора, показав концепцию AI In-Vehicle Experience – умную кабину будущего, которая обещает революцию в нашем представлении об автомобильных поездках.
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