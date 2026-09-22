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Защитник сборной России Морозов из-за травмы не сыграет с Ираном, Намибией и Нигерией

Защитник «Локомотива» и сборной России Евгений Морозов пропустит BETBOOM товарищеские матчи национальной команды в сентябре-октябре, сообщает пресс-служба железнодорожников.

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