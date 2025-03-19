В Киеве обвинили Венгрию в блокировке процесса вступления Украины в ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина заявила в интервью газете Politico, что Венгрия блокирует процесс вступления Украины в Евросоюз.
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