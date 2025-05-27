Глаз за крипту: как стартап World Сэма Альтмана сканирует биометрию ради цифровой идентичности

Стартап World, созданный сооснователем OpenAI Сэмом Альтманом, предлагает пользователям по всему миру пройти сканирование глаза с помощью устройства Orb, чтобы получить уникальный цифровой идентификатор (World ID) и вознаграждение в криптовалюте WLD.