Глаз за крипту: как стартап World Сэма Альтмана сканирует биометрию ради цифровой идентичности

Стартап World, созданный сооснователем OpenAI Сэмом Альтманом, предлагает пользователям по всему миру пройти сканирование глаза с помощью устройства Orb, чтобы получить уникальный цифровой идентификатор (World ID) и вознаграждение в криптовалюте WLD.
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