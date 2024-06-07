Апокалипсис заказывали?

Карибский кризис 2.0? "США отслеживают российские военные корабли и самолеты, которые, как ожидается, прибудут в Карибский бассейн для военных учений в ближайшие недели" агентство Ассошиэйтед Пресс, фото оттуда Вчера Дмитрий Песков заявил следующее: Владимир Путин вчера - в среду 5 июня - послал Западу чёткий сигнал: ответ будет асимметричным; Путин: "почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России" "заявление четкое, недвусмысленное, легко считываемое всеми"; "судя по тому, как оно широко разошлось уже в мировых СМИ, в главных информационных сетях, очевидно, что сейчас его пристально изучают"; следовательно, Запад услышал сигнал Путина.