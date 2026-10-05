«Наша сила в единстве культур»: как Путин раскрыл секрет российского единства

Владимир Путин на встрече с педагогами 5 октября раскрыл ключ к тому, что делает Россию единой и сильной — и это не политика, не экономика, а культурное многообразие.
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