Жителям Пензы расскажут о готовности области к половодью

В среду, 20 марта, в сообществе ЦУР Пензенской области в социальной сети «ВКонтакте» состоится прямой эфир, который проведет замначальника Главного управления МЧС России по региону Алексей Кутьменев на тему предстоящего паводка.
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