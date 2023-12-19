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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коу о допуске россиян и белорусов: «Нет никаких изменений. Мы создали рабочую группу, которая следит за ситуацией и будет давать рекомендации»

Ранее глава World Athletics заявил, что российские и белорусские легкоатлеты не будут допущены к Олимпиаде-2024 в Париже даже в нейтральном статусе, несмотря на рекомендации МОК.

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