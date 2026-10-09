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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью о Мбаппе: «Он посетил не клуб, а модное парижское заведение, где проходило частное мероприятие. А велосипед ему дали в отеле, чтобы добраться до спа-зоны»

Главный тренер « Реала » Жозе Моуринью высказался касательно ситуации вокруг нападающего Килиана Мбаппе и о том, как он проводил свободное время после того, как покинул расположение сборной Франции.

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