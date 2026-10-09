Врач рассказал, что приготовить на ужин за 15 минут, когда нет времени

После рабочего дня далеко не всегда остаются силы на готовку. В такие вечера особенно легко заменить ужин случайными перекусами: съесть немного сыра, потом бутерброд, что-нибудь к чаю — и в итоге вроде бы не голоден, но полноценного приёма пищи так и не получилось.