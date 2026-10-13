Итальянцы выпустили доступный кроссовер: представлен новый Fiat Grizzly

Fiat Grizzly возвращает итальянскую модель в сегмент семейных автомобилей. Этот сравнительно компактный кроссовер с необычным дизайном кузова дебютирует на европейском рынке 5 января 2027 года.
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