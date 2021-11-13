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Специалисты органов защиты государственной тайны Восточного военного округа отметили профессиональный праздник

Специалисты органов защиты государственной тайны Восточного военного округа отметили профессиональный праздник

Особо отличившихся военнослужащих и лиц гражданского персонала командующий войсками округа наградил ведомственными медалями, ценными подарками, грамотами.

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