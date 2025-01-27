Царьград Коллаж Царьграда Трамп делает массу заявлений по Украине. Чтобы в них не утонуть, вычленим главное.
Трамп открутит голову Зеленскому ради сделки с Путиным. В чём подвох?
Комментарии
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Надежда Кувыкина
Да уж, компромисы нам не нужны..
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15 час.
Анатолий Анатольев
ЕС ТРАМПА вместе с ЗЕ - убьет! И почему мне их даже не жалко?
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14 час.
Надежда
Доня упивается головокружительным успехом своего второго пришествия в "белый"(на самом деле, чернющий!) дом и потому говорит первое, что приходит в голову! Раздает обещания, грозит санкциями, требует отдать Гренландию и Панамский канал! Как настоящий шоумен ДТ живет по принципу "The Show Must Go On"...
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8 час.
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