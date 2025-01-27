Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Трамп открутит голову Зеленскому ради сделки с Путиным. В чём подвох?

Трамп открутит голову Зеленскому ради сделки с Путиным. В чём подвох?

Царьград Коллаж Царьграда Трамп делает массу заявлений по Украине. Чтобы в них не утонуть, вычленим главное.

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Комментарии
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Надежда Кувыкина
Да уж, компромисы нам не нужны..
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15 час.
Анатолий Анатольев
ЕС ТРАМПА вместе  с ЗЕ - убьет! И почему мне их даже не жалко?
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14 час.
Надежда
Доня упивается головокружительным успехом своего второго пришествия в &quot;белый&quot;(на самом деле, чернющий!) дом и потому говорит первое, что приходит в голову! Раздает обещания, грозит санкциями, требует отдать Гренландию и Панамский канал! Как настоящий шоумен ДТ живет по принципу &quot;The Show Must Go On&quot;...
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