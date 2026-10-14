📺 Кастинг восьмого сезона детского шоу «Таланты. Вечное детство» проходит в Симферополе Теледетство возвращается на «Первый Крымский» — стартовали кастинги восьмого сезона шоу «Таланты».
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