ЕК заявила о планах запретить энергоносители из России, несмотря на дефицит в странах ЕС. «Цель Еврокомиссии — запретить любую российскую энергию на европейском рынке, и ЕК намерена довести эту задачу до реализации», — сказала представитель ЕК Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.