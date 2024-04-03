Вооружения, которые помогут ускорить военную спецоперацию

Речь пойдёт не о классических сложных и дорогих системах (самолёты, танки, гаубицы, корабли и т. д.), а о тех вооружениях, которые можно доработать, испытать, произвести в нужном количестве или даже создать с нуля в течение нескольких месяцев.
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